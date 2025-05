Teheran (IRNA) – Am Donnerstagmittag, den 3. April 2025, fanden die Tschokhe-Ringermeisterschaften in der Arena Zeinel Khan in Esfarayen, Provinz Nord-Chorasan, statt. An diesem Turnier nahmen 180 Ringer aus verschiedenen Provinzen des Landes teil. Dieses Sportereignis gilt als die größte einzeitige und einörtliche touristische Veranstaltung des Landes und zieht jedes Jahr über 50.000 begeisterte Zuschauer aus nahen und entfernten Städten an.