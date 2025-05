Sizdah Bedar 1404 – Iran

Teheran (IRNA) - Sizdah Bedar ist ein traditionsreiches Fest der iranischen Kultur, das tief in den Überzeugungen der Antike verwurzelt ist und die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur symbolisiert. An diesem Tag begeben sich die Menschen aus den städtischen Gebieten in die Natur, um inmitten grüner Landschaften und an Flussufern Momente der Ruhe und Harmonie mit der Umwelt zu erleben. Die mit diesem Tag verbundenen Rituale, wie das Übergeben der Sabzeh (Neujahrsgrün) an das Wasser, stehen für den symbolischen Abschied vom vergangenen Jahr und den Ausdruck der Hoffnung auf einen Neubeginn. Auch in diesem Jahr wurde diese jahrhundertealte Tradition in Iran gewürdigt, indem die Bevölkerung den letzten Tag der persischen Neujahrsfeiertage in der Natur verbrachte und nachhaltige Erinnerungen schuf.