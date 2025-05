„Sizdah Bedar“ 1404 – Bojnord

Teheran (IRNA) - „Sizdah Bedar“ ist ein altes Fest in der iranischen Kultur, das tief in den antiken Überzeugungen verwurzelt ist und ein Symbol für die Verbindung des Menschen mit der Natur darstellt. An diesem Tag verlassen die Menschen die Städte und suchen Zuflucht in den grünen Weiden und an den Ufern der Flüsse, um die reinsten Momente der Ruhe und der Gemeinschaft mit der Erde zu erleben. Die Rituale dieses Tages, wie das Hineinwerfen von „Sabzeh“ (grünen Pflanzen) ins Wasser, sind ein Zeichen des Abschieds vom vergangenen Jahr und ein Hoffnungszeichen für die kommenden Tage. Auch die Menschen von Bojnord ehrten diese alte Tradition und verbrachten den letzten Tag der Neujahrsfeiertage in der Natur, wobei sie unvergessliche Erinnerungen schufen.