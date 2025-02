Der Tatort des Mordes an Amir Mohamad Khaleghi, einem Studenten der Teheraner Universität, wurde am Donnerstagmorgen im Beisein des Teheraner Polizeichefs, Brigadegeneral Abbasali Mohammadian, in der Gegend der Guisha-Brücke rekonstruiert, wo sich der Vorfall ereignete. Die Mörder wurden wenige Tage nach dem Mord von der Teheraner Polizei festgenommen.