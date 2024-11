Syrischer Präsident: Israel tötet und Araber reden

Der syrische Präsident sagte auf dem Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Arabischen Liga in Riad: „Wir bieten Frieden, aber wir sammeln Blut. Um Ergebnisse zu ändern, müssen sich Mechanismen und Werkzeuge ändern. Sie töten und wir reden, also müssen wir die Werkzeuge wechseln. Wenn wir uns über die Ziele einig sind, müssen wir uns auch über die Mittel in der Realität einigen.“