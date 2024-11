Am 4. November 1979 stürmten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran. Am 4. November 1978 wurde eine Gruppe iranischer Schulkinder und Studenten von Sicherheitskräften getötet, als sie gegen den Schah von Iran protestierten.13. Aban (3. November) im Iran wird als nationaler Tag zum Kampf gegen Weltimperialismus und auch Schülertag gefeiert und als Symbol des Widerstandes und Sieges des iranischen Volkes gegen den Weltimperialismus betrachtet.