Trauerzeremonie des Märtyrers Abbas Nilforoushan - Mashhad

Die Trauerzeremonie für den Märtyrer, Generalmajor Abbas Nilforoushan, den Obersten Berater der Islamischen Republik Iran im Libanon, fand am Mittwochmorgen auf dem Basidsch-Platz in Mashhad zum Imam-Reza-Schrein statt, an der Militär- und nationale Beamte, die Familien der Märtyrer und das Volk teilnahmen.