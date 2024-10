Freitagsgebete in Teheran unter der Leitung des Revolutionsführers

Am Vorabend des ersten Jahrestages der Erstürmung von Al-Aqsa durch die Kämpfer des islamischen Widerstands Palästinas und des Märtyrertums des Generalsekretärs der Hisbollah im Libanon findet dieses Freitagsgebet in Teheran unter der Leitung von Ayatollah Seyyed Ali statt Khamenei, der oberste Führer der Revolution, in der Mosalla von Imam Khomeini.