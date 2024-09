Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah

Am Vorabend des ersten Jahrestages des Völkermords am palästinensischen Volk griff die Armee des zionistischen Regimes am Freitagabend das Hauptquartier der Hisbollah in den südlichen Vororten des Libanon an. Seyyed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, starb bei diesem Angriff, bei dem 2.000 Pfund schwere Mörserbomben zum Einsatz kamen.