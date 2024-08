Arbain-Wanderung - „Mashayeh“-Route

Millionen von Schiiten und Liebhabern von Imam Hussein (a.s.) kommen aus der ganzen Welt nach Kerbala, um an der Arbain-Zeremonie teilzunehmen. Eine der kurzen und sicheren Routen, die von iranischen Pilgern gewählt wurden, um an der Arbain-Wanderung teilzunehmen, ist Najaf-Heydariyeh-Karbala bekannt als die "Mashayeh-Route".