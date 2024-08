Der Märtyrer des Verteidigers des Heiligtums, „Ahmedreza Afshari“, wurde am Freitagnachmittag im Mausoleum von Imam Khomeini (RA) in Isfahan beigesetzt. Ahmadreza Afshari, ein Mitglied der Luft- und Raumfahrtberatungstruppe der Revolutionsgarde, wurde bei einem Luftangriff der Invasionstruppen in Syrien verletzt.