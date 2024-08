Kleine Mowkibs an der iranischen Grenze von Chazabeh

Während Arbain-Pilger die iranisch-irakische Grenze überqueren, um den heiligen Schrein von Imam Hosein (AS) in Karbala zu besuchen, werden auf ihrem Weg verschiedene Mowkibs (freiwillig vorbereitete Stationen) aufgestellt, um ihnen zu dienen. Arbain ist ein Trauerritual, das von schiitischen Muslimen auf der ganzen Welt zum Gedenken an den 40. Tag nach dem Jahrestag des Märtyrertods von Imam Hossein (AS) begangen wird.