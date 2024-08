Am 17. August 1990 kehrte die erste Gruppe von Gefangenen aus dem Irak in den Iran zurück. Die Vereinbarung zum Gefangenenaustausch wurde drei Jahre nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und Irak getroffen. Diese Gruppe reiste über Khosravis offizielle Grenze in der Stadt Qasre Schirin westlich von Kermanshah in den Iran ein.