Am Sonntag, 11. August, fand in der Stadt Sarein, 25 km von Ardabil entfernt, die Eröffnung der ersten dreistufigen Hängebrücke des Landes statt. Sarein, bekannt als die Stadt der himmlischen Quellen, zieht jedes Jahr viele in- und ausländische Touristen an, insbesondere in den Sommer- und Frühlingsmonaten.