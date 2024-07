Märtyrer „Ismail Haniyeh“

In einer Ankündigung gab die Abteilung für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des IRGC bekannt, dass Ismail Haniyeh, der Leiter des politischen Büros der Hamas, und einer seiner Leibwächter infolge eines Angriffs auf ihre Residenz in Teheran den Märtyrertod erlitten haben. Die iranische Regierung drückte ihr Mitgefühl mit dem unterdrückten und widerständigen Volk Palästinas und den Überlebenden des Märtyrers Haniyeh aus und kündigte für Mittwoch, Donnerstag und Freitag im gesamten Iran öffentliche Trauer an.Er wurde am 6. Mai 2017 zum politischen Chef der Hamas gewählt.