Das erste Freitagsgebet nach dem Sieg der Islamischen Revolution fand am 27. Juli 1979 an der Universität Teheran in Anwesenheit von Millionen Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten statt. Ayatollah Taleghani schlug vor, Freitagsgebete abzuhalten, und dies wurde mit Zustimmung von Imam Khomeini (RA) umgesetzt.