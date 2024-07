Operation „Mersad“ der Streitkräfte der Islamischen Republik gegen Terrorgruppe der MKO

Am 26. Juli 1988 startete die Terroristensekte MKO, ein wichtiger Verbündeter des Baath-Regimes des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein, einen grausamen Angriff, um die Islamische Republik Iran zu stürzen. Die heute in Albanien ansässige Terrorsekte verbündete sich Anfang der 1980er Jahre mit dem vom Westen unterstützten Regime Saddam Husseins in dessen Krieg gegen den Iran. In den letzten Tagen dieses achtjährigen Krieges führte die MKO die Offensive an. Als Reaktion darauf startete die iranische Armee einen Gegenangriff mit dem Codenamen „Operation Mersad“ und vernichtete innerhalb von drei Tagen die feindlichen Streitkräfte, die mehr als 4.800 Opfer forderten.