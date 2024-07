„Im Falle eines umfassenden Krieges gegen den Libanon werden wir die Hisbollah mit allen Mitteln unterstützen“

Kamal Kharazi, Vorsitzender des Strategischen Rates für Außenbeziehungen der Islamischen Republik Iran, warnte in einem Interview mit der Zeitung Financial Times: „Wenn das zionistische Regime im Libanon einen groß angelegten Angriff auf die Hisbollah startet, besteht für die Region des Nahen Ostens das Risiko, einen Krieg zu beginnen, in dem Teheran und die Widerstandsachse diese Gruppe mit allen Mitteln unterstützen werden.“