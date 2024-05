Märtyrer Ayatollah „Seyyed Ebrahim Raisi“ im Wandel der Zeit

Ayatollah „Seyyed Ebrahim Raisi“ war der achte Präsident Irans, der bei der 13. Präsidentschaftswahl im Jahr 1400 durch Volksabstimmung gewählt wurde. Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalasi-Staudamms in die Stadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall erlitt, starb zusammen mit all seinen Gefährten als Märtyrer.