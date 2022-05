Heute (24. Mai) ist der Jahrestag der Befreiung der Stadt Khorramshahr in der südiranischen Provinz Khuzistan aus der Besatzung des irakischen Baath-Regimes. Dieser Tag ist im iranischen Kalender als Tag des "Widerstands, der Opferbereitschaft und des Sieges" benannt. Am 26. Oktober 1980 wurde Khorramshahr von den irakischen Feinden besetzt. Die iranischen Soldaten konnten die Stadt 19 Monate später, am 3. Khordad 1361 (23. Mai 1982), zurückerobern.