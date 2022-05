Beerdigung des Märtyrers Sayad Khodaei

Die Trauerfeier für das Mitglied des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), den Märtyrer Sayad Khadaei, fand an diesem Montag in Teheran statt. In der Stadt Teheran ist am Sonntag ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sajjad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.