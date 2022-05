Das Mausoleum von Sheikh Shahabuddin Ahari gehört zur Zeit der Ilchaniden und der frühen Safawidenzeit, die sich in der Stadt Ahar in der Provinz Ostaserbaidschan befindet. Dieses Werk wurde am 9. Juli 1932 mit der Registrierungsnummer 179 als eines der nationalen Werke des Iran registriert.