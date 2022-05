Die Taufzeremonie mandäischer Kinder fand am Mittwochmorgen am Ufer des Karun-Flusses in Ahvaz statt. Nach mandäischem Glauben, der eine der religiösen Minderheiten im südlichen Iran, im Irak und in Syrien ist, werden Neugeborene am Geburtstag von Yahya (AS) benannt, getauft und gesegnet.