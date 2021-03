Charshanbe Suri (der letzte Mittwoch des Jahres) ist eines der rituellen und alten Feste der Iraner, das aufgrund seiner alten Wurzeln immer noch in verschiedenen Teilen des Landes mit traditionellen Bräuchen abgehalten wird. An dem Dienstag Abend vor dem persischen Neujahr wird das Feuerfest gefeiert. Es gibt einige verschiedene Rituale, die an diesem Tag durchgeführt werden und sie dienen der Reinigung des Körpers und Geistes.