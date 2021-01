Der Turm von Ala Alaoddole befindet sich an der Süd-Ecke des Imam Khomeini-Platzes in Varamin im Süden Teherans und ist ein Ort, an dem Seyyed Ala Eddin, der Herrscher der Rey Stadt und ein Nachkomme des verehrten Imam Zayn al-Abidin (A.S.) (vierter Imam der Muslime) begraben wurde. Es ist eines der architektonischen Denkmäler der Provinz Teheran und eines der ersten, die in die Liste des Nationalen Kulturerbes aufgenommen wurden.