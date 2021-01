Der Oberbefehlshaber des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Generalmajor Hossein Salami, und der Kommandeur der IRGC-Marine, Konteradmiral Alireza Tangsiri, nehmen an einer Zeremonie teil, um eine strategische unterirdische Raketeninstallation am 8. Januar 2021 im Süden des Iran, an der Küste des Persischen Golfes zu enthüllen.