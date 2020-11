Die Trauerfeier für den Präsidenten der Organisation für Forschung und Innovation des iranischen Verteidigungsministeriums, Mohsen Fakhrizadeh, der am Freitag von einer Terroristengruppe in der Nähe von Teheran ermordet wurde, fand an diesem Sonntag im Hazrat Masumeh Mausoleum (a.s.) und Imam Reza (a.s.) in Qom und Mashhad statt.