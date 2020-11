Der Staatspräsident Irans Hassan Rohani hielt heute per Videokonferenz eine Rede vor dem SCZ-Gipfel. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) ist eine eurasische Allianz für Politik, Wirtschaft und Sicherheit, die am 15. Juni 2001 in der chinesischen Stadt Shanghai von den Führern Chinas, Kasachstans, Kirgisistans, Russlands, Tadschikistans und Usbekistans gegründet wurde.