Teheran (IRNA) - Die Zeremonie zur Enthüllung von 7 neuen Errungenschaften der iranischen Bodentruppen in Anwesenheit des Befehlshabers der Bodentruppe iranischer Armee, Brigadegeneral Kiumars Heidari, fand am Sonntag in der Hauptstadt Teheran statt. Ein intelligenter Roboter, ein taktisches Fahrzeug, ein Kommunikationssystem, UAV-Kolbenmotoren, ein Rettungsroboter und ein verbessertes Militärfahrzeug sind neue Errungenschaften der iranischen Bodentruppen.