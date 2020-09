Die Parakanu-Meisterschaften fand an diesem Donnerstag am Azadi-See in Teheran unter Beteiligung von Kanufahrern aus 11 Provinzen statt, darunter Teheran Alborz, Westaserbaidschan, Zanyan, Kurdistan, Kerman, Kermanshah, Gilan, Mazandaran, Hamedan und Yazd. Diese Wettbewerbe fanden anlässlich des 40. Jahrestages der Woche der Heiligen Verteidigung statt.