Teheran (IRNA) - Das Hochfest der Kreuzeserhöhung fand in Anwesenheit des armenischen Erzbischofs von Teheran Sebouh Sarkissian in der Sankt-Sarkis-Kathedrale in der Hauptstadt Teheran statt. Die orthodoxen Christen begehen jährlich am 14. September den Tag der Kreuzerhöhung.