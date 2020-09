Ahwaz (IRNA) - Faezeh Sarlak und ihr Bruder Pouria aus der Stadt Khuzistan stellten am Montag einen Weltrekord auf. Faezeh ziehte einen 8-Tonnen-Lastwagen in 3 Minuten und 20 Sekunden über eine Strecke von 50 Metern, und ihr Bruder ziehte drei Lastwagen mit einem Gewicht von 29 Tonnen über eine Strecke von 33 Metern in 1 Minute und 42 Sekunden.