Lorestan (IRNA) - Am Donnerstag, dem 13. August, wurde in der Stadt Dorud in der Provinz Lorestan eine Linie zur Optimierung und Steigerung der Kampfeffektivität von Panzern der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran eröffnet. Der Verteidigungsminister Amir Hatami nahm an der Zeremonie teil.