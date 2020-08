Tabriz (IRNA) - Der Schirlan-Wasserfall befindet sich in einem gleichnamigen Dorf in der Nähe der Stadt Haris in der Provinz Ost-Aserbaidschan. Dieser Wasserfall ist etwa 12 Meter hoch. Am Fuße des Wasserfalls befindet sich ein kleiner Pool, in dem Sie an heißen Tagen wunderbar schwimmen können.