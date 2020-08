Isfahan (IRNA) - Der in den 1990er Jahren in der Region Najvan eingerichtete Vogelgarten von Isfahan ist eine der Touristenattraktionen in der Stadt Isfahan. Es gibt dort mehr als dreitausend Vögel von 130 verschiedenen Arten wie Papageien, Enten, Flamingos, Schwäne, Pfauen, Adler und Gänse.