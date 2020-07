Der Komet C/2020 F3 wurde am 27. März 2020 im Rahmen des Projekts NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) mit dem US-Weltraumteleskop „Neowise“ entdeckt. Den sonnennächsten Punkt seiner Bahn, das Perihel, durchlief er am 3. Juli 2020. Seit etwa 10. Juli am Abendhimmel im Nordwesten zu sehen. In der zweiten Julihälfte ist er im Sternbild Ursa Maior (Großer Bär) zu finden.