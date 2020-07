Das in der Zandieh-Ära von Haji Mohammad Rashid Bey Vakil erbaute Herrenhaus „Vakil al-Molk“ befindet sich in der Stadt Sanandaj im Westen des Iran. Dieses Denkmal umfasst viele miteinander verbundene Innenhöfe, Gebäude und Gärten. Das Herrenhaus von Vakil besteht aus drei Villen von Vakil al-Soltan, Vakil al-Mamalek und Vakil al-Molk. An der Verbindungsstelle befindet sich auch ein Bad, an dessen Wand tierische, florale und geometrische Motive erkennbar sind.