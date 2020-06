„Alamut“ mit atemberaubender Aussicht

„Alamut“ ist eines der natürlichen und ländlichen Gebiete in der Provinz Qazvin. Sie liegt am Fuße der Berge von Central Alborz im Norden der Provinz Qazvin, südlich der Provinzen Mazandaran und Gilan, östlich von Taleghan und westlich von Roudbar. Dieses alte und legendäre Land erinnert an die undurchdringliche Festung Hassan-i Sabbah sowie an andere Burgen der Isma'ili-Dynastie.