Erstes Rotwildkalb im Semeskandeh-Tierschutzgebiet geboren

Sari (IRNA) - Die Geburt des ersten Rotwildkalbes im Semeskandeh-Tierschutzgebiet in der Stadt Sari im Norden des Iran in diesem Jahr hat die Population dieser geschützten Art in diesem Schutzgebiet 22 erreicht. Es gehört zur Familie der Hirsche und ist eine der größten Arten pflanzenfressender Tiere im Iran.