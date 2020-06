Korbwarenhaus in Rascht eingeweiht

Rascht (IRNA) - Während einer Zeremonie am internationalen Handwerkstag wurde das iranische Korbwarenhaus im Dorf Faschtakeh in Rascht eingeweiht. Faschtakeh in der Provinz Gilan wurde vom iranischen Ministerium für Kulturerbe, Handwerk und Tourismus als nationales Korbwaren-Dorf anerkannt. Korbwaren, die in der Provinz Gilan im Norden des Iran in reiner Handarbeit gefertigt werden, weisen geometrische Muster auf, die aus der Textur von natürlichem Stroh hergestellt werden.