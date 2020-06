Majid Taheri, der in den USA festgenommen wurde, kehrt nach Iran zurück

Teheran (IRNA) - Majid Taheri, ein in den USA inhaftierter iranischer Arzt, kehrte am Montagmorgen, dem 8. Juni, nach Iran zurück. Majid Taheri, der vor 16 Monaten in den USA wegen "Verstoßes gegen einseitige amerikanische Sanktionen" gegen den Iran inhaftiert war, wurde vor einigen Tagen mit Michael White, einem im Iran inhaftierten amerikanischen Staatsbürger ausgetauscht.