Eröffnung von acht Wasser- und Strominfrastrukturprojekte im Iran

Teheran (IRNA) - Acht große Strom- und Wasserkraftprojekte, die in den Provinzen Bushehr und Westaserbaidschan im Süden und Westen des Iran gestartet wurden und deren Investitionswert auf rund 5 Millionen Euro geschätzt wurde, wurden am Donnerstag per Videokonferenz von Hassan Rohani, dem iranischen Präsidenten, eingeweiht.