Touristen Besuchen die Hir-Hängebrücke in Ardabil

Ardabil (IRNA) - Irans erste Ganzglas-Hängebrücke namens Hir in der Provinz Ardabil zieht jeden Tag viele in- und ausländische Touristen. Diese Brücke wurde zeitgleich mit dem Besuch des Präsidenten Hassan Rohani in Ardabil im Nordwesten des Iran eröffnet. Die Länge der Hängebrücke beträgt 208 Meter, die Breite 1,5 Meter und die Höhe 100 Meter.