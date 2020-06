Zuchtzentrum des iranischen Gelbhirsch

Sari (IRNA) - Iranischer Gelbhirsch ist einer der selten gewordenen Hirscharten der Welt. Der wissenschaftliche Name für den iranischen Gelbhirsch lautet: Dama mesopotamica. Mit der Geburt von 10 Gebhirschen im Zuchtzentrum "Dasht-e-Naz" in der Stadt Sari in der nördlichen Provinz Mazandaran ist ihre Zahl auf 53 gestiegen.