Rosen-Pflücken in Stadt Kashan

Kashan (IRNA) - Für etwa drei Wochen ab Mitte Mai blühen die Rosen und können gepflückt werden. Diese Blume bekannt als "Gole Mohammadi" ist für ihren Duft berühmt. Ihre Essenz wird seit Alters her in Ghamsar in der Nähe der Stadt Kashan, in der Provinz Isfahan, destilliert.