Frühlingsnatur im Nordwesten Irans

Ardabil (IRNA) - Germi liegt 110 km nördlich von Ardabil in der Bergregion Moghan. Die Natur in dieser Stadt kleidet sich aufgrund des milden und feuchten Klimas zweimal per Jahr in Grün: im Frühling und im Herbst. Mit ihren Ebenen voller Blumen lädt es alle Naturliebhaber ein, es zu besuchen.