Symbole des Al-Quds-Tages in Hauptstadt Teheran

Teheran (IRNA) – In diesem Jahr werden aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Kundgebungen zum Al-Quds-Tag nicht wie in den Vorjahren stattfinden. 1979 kündigte der verstorbene Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, an, dass der letzte Freitag des Ramadan an den Al-Quds-Tag erinnern wird.