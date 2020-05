Grab von Esther und Mordechai in Hamadan

Hamadan (IRNA) - In der Stadt Hamadan brach auf dem Grab von Esther und Mordechai ein Feuer aus. Es befindet sich in der iranischen Stadt Hamadan, an dem die Achämeniden-Königin Esther und Frau von Xerxes I. und ihr Cousin und Adoptivvater Mordechai begraben sein sollen. Dieses Grab ist auf der nationalen Denkmalsliste des Iran registriert.