Beerdigung der tapferen Märtyrer der Marine des Iran

Konarak (IRNA) - Die Beerdigung der Märtyrer des Zwischenfalls auf Konarak-Hilfsschiff der iranischen Marine fand am Dienstag in Konarak, Provinz Sistan und Balutschestan, statt. 19 iranische Marinemänner wurden bei einem tödlichen Zwischenfall auf Konarak-Hilfsschiff in den Gewässern des Landes in der Nähe des südlichen Hafens von Jask im Oman-Meer als Märtyrer gestorben und 15 weitere verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei Militärübungen der iranischen Marine im Persischen Golf in der Nacht auf Montag.