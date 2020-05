Rosa Moschee „Nasir Al-Mulk“

Shiraz (IRNA) - Die Nasir al-Mulk-Moschee ist eine traditionelle Moschee in Shiraz, die 1888 im Auftrag von Mirza Hasan Ali Nasir al-Mulk erbaut wurde. Dieses religiöse Gebäude, das auch „Rosa Moschee“ genannt wird, ist eines der elegantesten architektonischen Meisterwerke im Süden Irans. Was diese Moschee einzigartig macht, ist ihr wunderschönes, farbenfrohes Geheimnis und die Vielzahl von Buntglasfenstern, die das Innere in ein Wunderland der Farben verwandeln.